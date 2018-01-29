Dalla Colombia: nessun dubbio, Carlos Sanchez non si muoverà da Firenze
Il futuro di Carlos Sanchez è uno dei temi che maggiormente stanno tenendo banco in casa Fiorentina. Il centrocampista colombiano, arrivato a Firenze nel corso della scorsa estate, non riesce a trovar...
A cura di Redazione Labaroviola
29 gennaio 2018 13:01
Il futuro di Carlos Sanchez è uno dei temi che maggiormente stanno tenendo banco in casa Fiorentina. Il centrocampista colombiano, arrivato a Firenze nel corso della scorsa estate, non riesce a trovare stazione nelle gerarchie di Pioli e, complice l'incombenza del mondiale russo, la necessità di trovare spazio si è fatta sempre più una priorità. Tuttavia, stando a quanto riportato da As Colombia, pare che il centrocampista non sia destinato a lasciare il capoluogo toscano.