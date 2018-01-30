TMW: fumata nera per Carlos Sanchez. Il suo futuro sarà ancora in viola, almeno fino a giugno

Il futuro di Carlos Sanchez è uno dei temi che maggiormente stanno tenendo banco in casa Fiorentina. Tuttavia, nelle corse delle ultime ore, sembra che la nebbia che aleggia sul destino del centrocamp...

Il futuro di Carlos Sanchez è uno dei temi che maggiormente stanno tenendo banco in casa Fiorentina. Tuttavia, nelle corse delle ultime ore, sembra che la nebbia che aleggia sul destino del centrocampista colombiano si stia diradando. Infatti, stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, pare che l'incontro tra Pantaleo Corvino e l'Hellas Verona non abbia dato i frutti sperati. Sanchez, di conseguenza, dovrà giocarsi le chances di andare al mondiale vestendo la maglia viola almeno fino a giugno.