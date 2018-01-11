Ancora Sconcerti: "Carlos Sanchez? Quando gioca mi fa paura, gli mancano le basi"

Mario Sconcerti, nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato, nello specifico, anche di un calciatore della rosa di Stefano Pioli: "Sanchez è un giocatore che ha poca disponib...

Mario Sconcerti, nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato, nello specifico, anche di un calciatore della rosa di Stefano Pioli: "Sanchez è un giocatore che ha poca disponibilità nello stare in campo e poca saggezza nel trovare posizione. Potrebbe essere utile in Sudamerica, in squadre dove si occuperebbe della gestione del pallone ma qui sembra quasi che gli manchino le basi, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva".

Prosegue sempre sul colombiano: "Da tifoso è uno che mi fa molta paura quando gioca".

E conclude con una riflessione personale: "Oggi proverei a sostituire Badelj con Viviani, uno giovane che non è un fuoriclasse ma che può crescere. In fin dei conti in Italia di giocatori veramente forti in quel ruolo non ce ne sono".