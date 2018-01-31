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Ufficiale: Carlos Sanchez ceduto in prestito all'Espanyol, il comunicato...

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Carlos Sanchez Moreno (classe ’86) all’ RCD Espanyol. Fonte: violachannel.tv

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 gennaio 2018 22:31
Ufficiale: Carlos Sanchez ceduto in prestito all'Espanyol, il comunicato... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Carlos Sanchez
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Carlos Sanchez
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ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Carlos Sanchez Moreno (classe ’86) all’ RCD Espanyol.

 

Fonte: violachannel.tv

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