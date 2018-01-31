Ufficiale: Carlos Sanchez ceduto in prestito all'Espanyol, il comunicato...
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Carlos Sanchez Moreno (classe ’86) all’ RCD Espanyol. Fonte: violachannel.tv
A cura di Redazione Labaroviola
31 gennaio 2018 22:31
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Carlos Sanchez Moreno (classe ’86) all’ RCD Espanyol.
Fonte: violachannel.tv