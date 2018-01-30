Di Marzio: Corvino incontra il Verona per definire il trasferimento di Carlos Sanchez

Incontro in corso fra l'Hellas Verona e la Fiorentina all'hotel Melià di Milano. Obiettivo della trattativa il colombiano Carlos Sanchez. L'incontro si sta svolgendo in questi minuti alla presenza di...

Incontro in corso fra l'Hellas Verona e la Fiorentina all'hotel Melià di Milano. Obiettivo della trattativa il colombiano Carlos Sanchez. L'incontro si sta svolgendo in questi minuti alla presenza di Pantaleo Corvino e Filippo Fusco: un confronto per capire se ci sono le possibilità di mettere in piedi l'operazione e chiuderla nelle prossime ore. Ricordiamo che il centrocampista della Fiorentina ha giocato pochissimo in questa prima parte di stagione ed è alla ricerca di una squadra per giocare con continuità per evitare di perdere la nazionale a pochi mesi dal Mondiale in Russia.

Fonte: gianlucadimarzio.com