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Di Marzio: Corvino incontra il Verona per definire il trasferimento di Carlos Sanchez

Incontro in corso fra l'Hellas Verona e la Fiorentina all'hotel Melià di Milano. Obiettivo della trattativa il colombiano Carlos Sanchez. L'incontro si sta svolgendo in questi minuti alla presenza di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 gennaio 2018 12:15
Di Marzio: Corvino incontra il Verona per definire il trasferimento di Carlos Sanchez - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Incontro in corso fra l'Hellas Verona e la Fiorentina all'hotel Melià di Milano. Obiettivo della trattativa il colombiano Carlos Sanchez. L'incontro si sta svolgendo in questi minuti alla presenza di Pantaleo Corvino e Filippo Fusco: un confronto per capire se ci sono le possibilità di mettere in piedi l'operazione e chiuderla nelle prossime ore. Ricordiamo che il centrocampista della Fiorentina ha giocato pochissimo in questa prima parte di stagione ed è alla ricerca di una squadra per giocare con continuità per evitare di perdere la nazionale a pochi mesi dal Mondiale in Russia.

Fonte: gianlucadimarzio.com

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