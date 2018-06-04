Carlos Sanchez convocato per il Mondiale dalla sua Colombia. Ma la Fiorentina non lo tratterrà
Tra i nomi della spedizione colombiana figura il nome di Carlos Sanchez. Il centrocampista attualmente di proprietà della Fiorentina, dopo aver trascorso in prestito all'Espanyol la stagione sarà uno...
A cura di Redazione Labaroviola
04 giugno 2018 16:32
Tra i nomi della spedizione colombiana figura il nome di Carlos Sanchez. Il centrocampista attualmente di proprietà della Fiorentina, dopo aver trascorso in prestito all'Espanyol la stagione sarà uno dei partecipanti al Mondiale di Russia 2018, così come Milenkovic (e Badelj tecnicamente viola fino al 30 Giugno). Ma per il centrocampista a Firenze non sembra esserci più spazio. Chi prenderà Carlos Sanchez in rosa la prossima stagione?