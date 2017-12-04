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Carlos Sanchez su Instagram: "Lavora duro e crea le tue opportunità"

Carlos Sanchez, arrivato a Firenze nella scorsa stagione, non sta trovando molto spazio nelle gerarchie di Stefano Pioli. Il colombiano sembra tuttavia intenzionato a dare il massimo per conquistare l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 dicembre 2017 20:06
Carlos Sanchez su Instagram: "Lavora duro e crea le tue opportunità" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sanchez
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sanchez
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Carlos Sanchez, arrivato a Firenze nella scorsa stagione, non sta trovando molto spazio nelle gerarchie di Stefano Pioli. Il colombiano sembra tuttavia intenzionato a dare il massimo per conquistare la fiducia del mister ed a testimoniarlo c'è una foto pubblicata sul suo suo profilo Instagram ufficiale, accompagna dal messaggio: "Motivazione della settimana: lavora duro e crea le tue opportunità".

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