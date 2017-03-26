Dall'Inghilterra sono sicuri: Sanchez verrà riscattato dalla Fiorentina...

Presenze raggiunte e riscatto: Sanchez rimarrà a Firenze...

Carlos Sanchez verrà riscattato dall'Aston Villa. Questa l'indiscrezione lanciata da Express&Star che vedrebbe il centrocampista (ampiamente utilizzato anche sulla linea di difesa) ancora in maglia viola nelle stagioni che verranno. Sanchez infatti era arrivato con una clausola che prevedeva il riscatto obbligatorio ad un raggiungimento di presenze. Obbiettivo che è stato raggiunto e dunque il giocatore rimarrà qui.

Sousa lo ha riscoperto difensore e chissà se il nuovo allenatore lo riutilizzerà a centrocampo...