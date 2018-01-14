Badelj+Veretout+Benassi. Così il centrocampo viola è diventato intoccabile e chi non gioca vuole andare via

Un trio di intoccabili ha cannibalizzato il centrocampo viola. Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha affidato a Badelj, Benassi e Veretout le chiave della nuova squadra e per tutti gli altri no...

Un trio di intoccabili ha cannibalizzato il centrocampo viola. Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha affidato a Badelj, Benassi e Veretout le chiave della nuova squadra e per tutti gli altri non c’è spazio. Il francese ha stupito tutti per l’adattamento in serie A con poche flessioni e già 5 gol in stagione, Benassi ha giocato da titolare 21 gare su 22 e Badelj viene considerato imprescindibile nelle due fasi. Per questo Sanchez e Cristoforo hanno chiesto la cessione. Così riporta La Gazzetta dello Sport.