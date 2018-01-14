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Badelj+Veretout+Benassi. Così il centrocampo viola è diventato intoccabile e chi non gioca vuole andare via

Un trio di intoccabili ha cannibalizzato il centrocampo viola. Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha affidato a Badelj, Benassi e Veretout le chiave della nuova squadra e per tutti gli altri no...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 gennaio 2018 14:33
Badelj+Veretout+Benassi. Così il centrocampo viola è diventato intoccabile e chi non gioca vuole andare via - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj, Pezzella, Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj, Pezzella, Veretout
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Un trio di intoccabili ha cannibalizzato il centrocampo viola. Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha affidato a Badelj, Benassi e Veretout le chiave della nuova squadra e per tutti gli altri non c’è spazio. Il francese ha stupito tutti per l’adattamento in serie A con poche flessioni e già 5 gol in stagione, Benassi ha giocato da titolare 21 gare su 22 e Badelj viene considerato imprescindibile nelle due fasi. Per questo Sanchez e Cristoforo hanno chiesto la cessione. Così riporta La Gazzetta dello Sport.

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