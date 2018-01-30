Pedullà: "Babacar? La Fiorentina attende un contatto ufficiale con il Sassuolo, Sanchez invece..."

Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Babacar piace al Sassuolo, la Fiorentina non ha avuto contatti diretti con gli emiliani ma è a conoscenza indirettamente dell’interessamento...

Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Babacar piace al Sassuolo, la Fiorentina non ha avuto contatti diretti con gli emiliani ma è a conoscenza indirettamente dell’interessamento. I viola aspettano un contatto ufficiale".

Prosegue sul Sassuolo: "Il Sassuolo sta spingendo tanto su Babacar, già in estate lo aveva puntato. Il primo round è con l’agente sul fronte contratto, poi sarà con la Fiorentina. Credo che, se ci fosse la possibilità di chiudere l’operazione ora, i viola non si tirerebbero indietro”.

E su Falcinelli: “Falcinelli? Può succedere di tutto".

Conclude con un pensiero su Sanchez: "Sanchez? Sul Verona ero freddo, non c’è la necessità di privarsene da parte della Fiorentina. Occorrerà vedere quale formula sarà proposta”