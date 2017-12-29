Da Ferrara, la Spal vuole Carlos Sanchez. Il giocatore è ai margini nella Fiorentina. Operazione possibile?

Secondo quanto riportato da La Nuova Ferrara, la Spal vuole prendere Carlos Sanchez dalla Fiorentina. La squadra di Semplici è già molto attiva sul mercato in vista della sessione di gennaio. È vicino...

Secondo quanto riportato da La Nuova Ferrara, la Spal vuole prendere Carlos Sanchez dalla Fiorentina. La squadra di Semplici è già molto attiva sul mercato in vista della sessione di gennaio. È vicino il ritorno di Kevin Bonifazi, calciatore di proprietà del Torino. Per rinforzare il centrocampo è nel mirino il colombiano Carlos Sanchez. Il calciatore ex Aston Villa è ai margini della squadra viola.