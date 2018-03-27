Carlos Sanchez non tornerà a Firenze a fine stagione. L'accordo...
Carlos Sanchez non farà più ritorno a Firenze. Il centrocampista attualmente in prestito all’Espanyol, nonostante non ci siano opzioni per il riscatto nell'accordo, a fine stagione sarà comunque vendu...
A cura di Redazione Labaroviola
27 marzo 2018 10:03
Carlos Sanchez non farà più ritorno a Firenze. Il centrocampista attualmente in prestito all’Espanyol, nonostante non ci siano opzioni per il riscatto nell'accordo, a fine stagione sarà comunque venduto al club spagnolo. Lo riporta La Nazione.