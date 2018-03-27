Carlos Sanchez non tornerà a Firenze a fine stagione. L'accordo...

Carlos Sanchez non farà più ritorno a Firenze. Il centrocampista attualmente in prestito all’Espanyol, nonostante non ci siano opzioni per il riscatto nell'accordo, a fine stagione sarà comunque vendu...

A cura di Redazione Labaroviola 27 marzo 2018 10:03

Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Carlos Sanchez

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