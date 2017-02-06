Sanchez: "Per la Fiorentina giocherei anche attaccante. Vi racconto la storia del difensore. Ho chiamato Cuadrado dopo la Juventus..."
Voglio restare qui, aspetto la chiamata di Corvino. Vi spiegò perché Sousa si arrabbiò con me a Cagliari..." così Carlos Sanchez al Corriere Fiorentino
Al Corriere Fiorentino intervista al colombiano della Fiorentina Carlos Sanchez, queste le sue parole:
Com'è nata la storia del difensore? Ero fuori da qualche partita, una mattina il mister mi fa: “Te la senti di giocare dietro”? “Qual è il problema?”, rispondo io. E da lì è cominciato tutto: qualche allenamento accanto a Gonzalo e poi la partita con la Juve, bellissima. Dopo la vittoria ho chiamato Cuadrado perché volevo godermi il momento, ma lui era triste e io non ho infierito. Agli amici non si manca mai di rispetto».
E se fare il difensore diventasse il suo mestiere per davvero? «Perfetto. L’importante è essere utile alla squadra e sentirsi importanti. Non faccio gol come Higuain, ma per la Fiorentina giocherei anche centravanti… Finora in difesa mi sono sempre trovato bene, a Napoli ho sofferto Insigne, ma chi non avrebbe faticato contro un giocatore così veloce?».
Quanto le piacerebbe rimanere qui? «Tanto, tanto davvero. La Fiorentina è una squadra conosciuta, lo stadio è bellissimo e la squadra gioca bene. Cosa avrei potuto volere di più? La mia storia qui poi è cominciata alla grande: ho segnato il gol della vittoria contro il Chievo, nella notte dei 90 anni viola. Una soddisfazione enorme. Io però sono in prestito dall’Aston Villa e di mercato parla solo il mio procuratore. Aspetto la chiamata di Corvino e intanto penso a vincere le partite».
Con Sousa c’è stato un momento di tensione. Da titolare del centrocampo si è ritrovato in panchina. Che è successo? «A Cagliari sbagliai posizione su un calcio d’angolo e prendemmo gol. Si arrabbiò di brutto, ma aveva ragione. Qualche giorno dopo gli andai a parlare per dirgli: “Mister, capisco le sue scelte, ma sappia che io ci sarò sempre quando avrà bisogno”. Credo che abbia apprezzato"