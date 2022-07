Come riportato dal Tirreno, Dragowski è in orbita Espanyol che vorrebbe puntare sul portiere polacco. Nonostante ciò, c’è ancora distanza tra il club spagnolo e la Fiorentina che chiede 7 milioni nonostante il contratto in scadenza tra un anno. L’offerta, per ora, è ferma ai 4. Vedremo se ci saranno novità nei prossimi giorni di mercato.

