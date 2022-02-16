Dalla Liguria, osservatori da tutta Europa a La Spezia per seguire da vicino i giocatori della Fiorentina

Sono seguiti da mezza Europa i calciatori della Fiorentina in particolare al Picco erano presenti esponenti del Tottenham e dell'Espanyol

A cura di Redazione Labaroviola 16 febbraio 2022 10:48

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