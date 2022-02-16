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Dalla Liguria, osservatori da tutta Europa a La Spezia per seguire da vicino i giocatori della Fiorentina

Sono seguiti da mezza Europa i calciatori della Fiorentina in particolare al Picco erano presenti esponenti del Tottenham e dell'Espanyol

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 febbraio 2022 10:48
Dalla Liguria, osservatori da tutta Europa a La Spezia per seguire da vicino i giocatori della Fiorentina -
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Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Come riporta l'edizione di oggi del Secolo XIX, oltre al CT della Polonia sono tanti gli osservatori presenti al Picco per visionare i giocatori della Fiorentina, come il collaboratore del CT Mancini Chiccho Evani. Delle squadre italiane era presenti Moretti per il Torino e Rossi per il Sassuolo. A livello internazionale c'erano anche gli osservatori di Tottenham e Espanyol, che stanno seguendo calciatori viola anche se il quotidiano non ne specifica il nome.

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