Dalla Liguria, osservatori da tutta Europa a La Spezia per seguire da vicino i giocatori della Fiorentina
Sono seguiti da mezza Europa i calciatori della Fiorentina in particolare al Picco erano presenti esponenti del Tottenham e dell'Espanyol
Come riporta l'edizione di oggi del Secolo XIX, oltre al CT della Polonia sono tanti gli osservatori presenti al Picco per visionare i giocatori della Fiorentina, come il collaboratore del CT Mancini Chiccho Evani. Delle squadre italiane era presenti Moretti per il Torino e Rossi per il Sassuolo. A livello internazionale c'erano anche gli osservatori di Tottenham e Espanyol, che stanno seguendo calciatori viola anche se il quotidiano non ne specifica il nome.
PIATEK SI STA GUADAGNANDO IL RISCATTO?
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