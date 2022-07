TMW, Dragowski ha un accordo con l’Espanyol. In fase di stallo invece la trattativa col Torino

E’ in una fase di stallo la trattativa tra il Torino e Bartomej Dragowski, portiere fuori dal progetto Fiorentina. L’estremo difensore polacco ha un altro anno di contratto con i viola, ma non rientra nei piani di Italiano e per questo motivo sta lavorando alla sua uscita con l’Espanyol che prosegue il suo pressing visto l’accordo già raggiunto col ragazzo sulla base di un contratto quinquennale. Lo riporta TMW

COLPO JOVIC PER LA FIORENTINA