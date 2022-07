Trattativa in corso fra l’Espanyol e Dragowski. Il portiere polacco non prenderà parte al ritiro di Moena ed è quindi in cerca di una nuova sistemazione. Nei giorni passati il club spagnolo aveva già presentato un paio di offerte ritenute insufficienti dalla Fiorentina, che è passata però al contro attacco e, secondo quanto riportato da TMW, ha chiesto uno scambio alla pari col terzino sinistro Adrià Pedrosa, anche lui come Dragowski con il contratto in scadenza. L’Espanyol ha preso tempo, vorrebbe un conguaglio economico a suo favore. Lo scambio è però una possibilità concreta.

DODO’ SCALPITA PER ARRIVARE A FIRENZE