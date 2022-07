Nazione, Dodò scalpita, la prossima settimana sarà a Firenze poi raggiungerà i compagni a Moena

Archiviati gli arrivi di Mandragora, Jovic e Gollini, in casa viola cresce l’attesa per quello di Dodô. L’esterno brasiliano è da considerare un calciatore della Fiorentina a tutti gli effetti. La trattativa con lo Shakhtar Donetsk è ormai chiusa da giorni: 14,5 milioni di euro di parte fissa più 3,5 milioni di bonus al club ucraino. Anche con il calciatore è tutto definito: quinquennale a 1,5 milioni a stagione. Per vederlo a Firenze dovremo però attendere i primi giorni della prossima settimana, quando dopo le visite mediche raggiungerà i compagni a Moena. Lo scrive La Nazione.

