Pedullà esalta Dodò: “Uno dei migliori terzini in Europa. Mi stupirei se non esprimesse il suo valore a Firenze”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della prossima sessione di mercato, soffermandosi su Dodò. Ecco le sue parole: “Uno dei più forti terzini d’Europa. Vi ricordate quando si parlava di offrire 16 milioni allo Shakhtar anche se ne chiedono 15? Ecco, guardate le cifre: 15+3 bonus. Non hanno preso subito i 15 milioni, ma potrebbero raggiungere i 18 milioni. Se non dovesse dimostrare il suo valore a Firenze, non so che giocatore ho visto fin ora. Dodò-Biraghi è una grande coppia”.