Come racconta relevo.com, l’Espanyol ha messo gli occhi su Dragowski in uscita dalla Fiorentina. Il club spagnolo segue il profilo del classe ’97 per la propria porta oltre a Cardenas del Levante e Ledesma del Cadice. L’affare Dragowski, però, sembra il più difficile, vista l’alta valutazione della Fiorentina considerato anche il contratto in scadenza.

NIENTE INCONTRO OGGI CON ITALIANO