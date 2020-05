Secondo quanto riferito da AS, ci sarebbe anche la Fiorentina nella lista delle pretendenti per Naldo, esperto difensore brasiliano classe ’88 che ha deciso di lasciare l’Espanyol al termine della stagione, dopo aver accettato di prorogare fin quando sarà l’attuale contratto che scade il 30 giugno ma non per per le prossime stagioni. Stanno seguendo il centrale ex Bologna e Udinese, ci sarebbero infatti sia il Valencia che il Fenerbahce.

TuttoMercatoWeb.com