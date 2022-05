Nazione, Fiorentina su Dubois: il Lione è disposto a trattare, chiede 12 milioni

Intanto, la seconda operazione (questa volta in uscita) che vedrà protagonista la Fiorentina in queste ore riguarda la chiusura del contratto di Odriozola. Il Real ha già comunicato al giocatore e al club viola di voler far tornare a casa l’esterno difensivo che poi – probilmente – potrebbe essere protagonista di un nuovo trasferimento.Detto questo, la Fiorentina punta a risolvere in tempi brevi anche la questione del difensore che prenda il posto dello spagnolo.Occhio alle sorprese in arrivo dal mercato francese, in particolare dal Lione. Piace molto Leo Dubois, classe 1994, passaporto francese e libanese. La valutazione del suo cartellino appare elevata (12 milioni), ma il Lione è disponibile a trattare. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT, SI COMPLICA LA PISTA VICARIO, PER LA FIORENTINA SONO TROPPI 10 MILIONI