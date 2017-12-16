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La Nazione: Corvino lavora su Garcia e Dubois per sistemare le fasce

L’ultima tentazione viola è Ulisses Garcia del Werder Brema: laterale sinistro, contratto in scadenza nel 2019 ed un'operazione che si potrebbe chiudere intorno ai 2 milioni di euro.Attenzione poi anc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2017 12:55
La Nazione: Corvino lavora su Garcia e Dubois per sistemare le fasce - Ulisses Garcia
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L’ultima tentazione viola è Ulisses Garcia del Werder Brema: laterale sinistro, contratto in scadenza nel 2019 ed un'operazione che si potrebbe chiudere intorno ai 2 milioni di euro.

Attenzione poi anche a Leo Dubois, ma per la corsia opposta. L'esterno classe ’94, attualmente di proprietà del Nantes, è in scadenza a giugno 2018 e per questa ragione potrebbe arrivare subito a gennaio con un indennizzo minimo oppure da svincolato in estate. Soluzione, quest'ultima, che al momento sembra la più percorribile.

Fonte: La Nazione

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