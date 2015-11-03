Notizie Ulisses Garcia Fiorentina

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La Nazione: Corvino lavora su Garcia e Dubois per sistemare le fasce
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Brovarone: "La Fiorentina a gennaio vuole comprare Ulisses Garcia, terzino sinistro 96 del Werder Brema"
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