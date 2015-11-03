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Notizie Ulisses Garcia Fiorentina

La Nazione: Corvino lavora su Garcia e Dubois per sistemare le fasce

16 dicembre 2017 12:55

Brovarone: "La Fiorentina a gennaio vuole comprare Ulisses Garcia, terzino sinistro 96 del Werder Brema"

15 dicembre 2017 15:50

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