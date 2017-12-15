Brovarone: "La Fiorentina a gennaio vuole comprare Ulisses Garcia, terzino sinistro 96 del Werder Brema"

L'intermediaro di mercato e tifoso viola Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole: "A quanto mi risulta, la Fiorentina a gennaio vuole prendere Ulisses Garcia, terzino sinistr...

L'intermediaro di mercato e tifoso viola Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole: "A quanto mi risulta, la Fiorentina a gennaio vuole prendere Ulisses Garcia, terzino sinistro classe 1996 che gioca nel Werder Brema. Il giovane è regolarmente convocato dalla nazionale U21 svizzera. Sarebbe un bell’acquisto per la squadra viola"

Il terzino sinistro svizzero è titolare con la sua nazionale ma quest'anno ha giocato solo quattro partite da titolare con la maglia del Werder Brema, una sola presenza in campionato e tre in Coppa.