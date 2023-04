La Lazio cade a San Siro sotto i colpi di Lautaro: l’Inter concede matchpoint al Napoli per lo scudetto

Finisce 3-1 il match delle 12.30 tra Inter e Lazio. I biancocelesti, dopo essere passati in vantaggio nel corso del primo tempo con Felipe Anderson, vengono raggiunti e rimontati nel finale di partita dai padroni di casa grazie alla doppietta di Lautaro Martinez ed il gol del provvisorio 2-1 firmato da Robin Gosens. Un big match importantissimo non solo in chiave corsa Champions League ma soprattutto per quanto riguarda il Napoli. La vittoria dei nerazzurri, infatti, permette alla squadra di Luciano Spalletti di coronare il sogno scudetto in caso di vittoria contro la Salernitana già questo pomeriggio.

JOVIC E UN FINALE DI STAGIONE ANCORA DA SCRIVERE?