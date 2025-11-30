Lautaro si riprende l'Inter e manda il Pisa al tappeto con una doppietta: toscani fermi a +4 dalla Fiorentina

La doppietta di Lautaro Martinez decide la sfida tra Pisa ed Inter e lascia la squadra toscana al terzultimo posto in classifica

Ruggisce forte Lautaro Martinez dopo la sostituzione e la sconfitta nel derby contro il Milan.

Il capitano dell'Inter si è subito riscattato con una doppietta all'Arena Garibaldi che ha deciso il match contro il Pisa valido per la 13^ giornata di Serie A.

Dopo un primo tempo molto equilibrato che ha visto i ragazzi di Gilardino tenere bene il campo e mettere in difficoltà la squadra di Chivu, la ripresa ha deciso il match con la doppietta del'attaccante argentino.

Bellissimo il gol che al 69' stappa la partita grazie alla rifinitura del neo entrato Pio Esposito e la conclusione splendida del capitano nerazzurro che batte Scuffet.

Il gol del raddoppio arriva al minuto 83' con il tap in sul tiro cross di Barella che chiude il match e lancia Lautaro Martinez in testa alla classifica marcatori con 6 reti.

Si interrompe la striscia di risultati positivi del Pisa di Gilardino che ritrova la sconfitta dopo 5 giornate di imbattibilità.

La squadra toscana resta a quota 10 punti in 13 partite, terz'ultima a +4 sulla Fiorentina che scenderà in campo tra poco contro l'Atalanta.