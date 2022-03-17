Nico Gonzalez e Lautaro, amici veri contro sabato. Prima della Fiorentina chiamata a Milano di Nico

Sabato saranno avversari, ma Nico Gonzalez e Lautaro Martinez sono grandi amici, nell'Argentina sono cresciuti insieme

Come scrive questa mattina La Nazione, sabato ci sarà tanta Argentina in campo, nei 90 minuti di Inter-Fiorentina. Argentina sorridente, battagliera, grintosa, ambiziosa: proprio come lo sono i due nemici-amici che sabato sera, a San Siro, prima si daranno la mano, si strizzeranno l’occhio e poi...Poi, entrambi – ovviamente argentini – cercheranno di far capire all’altro che a vincere è sempre e comunque il migliore.

Già, ma chi? Lautaro Martinez da una parte e Nico Gonzalez dall’altra, chissà quante volte hanno giocato, a modo loro, l’incrocio che prenderà vita sul campo con il match di dopodomani. Del resto, il sangue argentino è bollente quando si parla di pallone.

E così se Lautaro è una macchina da gol e da propensioni offensive decisive per la squadra di Inzaghi, Nico rappresenta il valore aggiunto in una Fiorentina che ormai priva di Vlahovic è alla ricerca di un protagonista della manovra offensiva che sappia segnare ed entusiasmare. Amici lo sono davvero Martinez e Gonzalez e basta rileggere le prime parole da fiorentino dell’esterno viola per capire bene il legame fra i due. «Quando dovevo scegliere se venire in Italia, a Firenze – ricorda Nico – chiamai Lautaro e Dybala....».

Già, Lautaro che subito inquadrò a Nico il bello del pallone che si gioca in Italia. E magari le ambizioni di una Fiorentina che ha una voglia matta di tornare più in alto rispetto alle ultime stagioni. Altro elemento in comune, le ’pagelle’ segnate da voti sempre molto alti di connazionali illustri come Batistuta, Veron e Burdisso hanno speso parlando dell’attaccante dell’Inter come di quello della Fiorentina.

GLI OCCHI DELLA FIORENTINA SU LUIS ALBERTO

https://www.labaroviola.com/radio-bruno-luis-alberto-piace-molto-alla-fiorentina-e-a-prade-nome-da-tenere-docchio-per-il-futuro/169204/