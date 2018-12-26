Martinez all’ultimo respiro, Inter batte Napoli 1-0. Azzurri in 9 nel finale
Il subentrato Lautaro Martinez regala tre punti fondamentali alla compagine nerazzurra di Luciano Spalletti alla corsa Champions League. Il Napoli era in 10 uomini dal 81’ per l’espulsione di Koulibal...
A cura di Redazione Labaroviola
26 dicembre 2018 22:34
Il subentrato Lautaro Martinez regala tre punti fondamentali alla compagine nerazzurra di Luciano Spalletti alla corsa Champions League. Il Napoli era in 10 uomini dal 81’ per l’espulsione di Koulibaly. Seguirà al gol anche un rosso per Insigne. Napoli che perde un punto dalla Juventus a +9 sul campionato. Inter terza a 36 punti.