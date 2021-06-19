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Colasanto, ag. Fifa, su Nico Gonzalez: "Tecnicamente più forte di Lautaro. Tottenham era su di lui"

Colasanto a Radio Bruno: "Commisso ha fatto un grande colpo! Gonzalez è un fuoriclasse assoluto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2021 15:35
Colasanto, ag. Fifa, su Nico Gonzalez: "Tecnicamente più forte di Lautaro. Tottenham era su di lui" -
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Lautaro, Inter

L'agente Fifa Filippo Colasanto, esperto di calcio sudamericano, ha detto la sua ai microfoni di Radio Bruno sul nuovo attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez. Le sue parole:

"Complimenti alla Fiorentina! Commisso ha fatto un grande colpo. C'era molto forte il Tottenham su Gonzalez, ma Firenze è stata una scelta precisa del giocatore".

Prosegue il noto intermediario di mercato: "Il talento di Nico Gonzalez è evidente. E' cresciuto negli Argentinos Junior dove ha fatto subito il salto in prima squadra. Molti lo paragonano, sbagliando, a Lautaro Martinez ma tecnicamente Nico è di un altro pianeta. Dal centrocampo in avanti gioca in ogni ruolo, nelle giuste condizioni è un fuoriclasse assoluto".

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