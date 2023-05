Flachi: “Fiorentina con Lautaro vinceva Coppa Italia, è lì la differenza. Inter abituata a gestire partite”

Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno della finale di Coppa Italia che ha visto la Fiorentina uscire sconfitta contro l’Inter. Ecco le sue parole:

Sconfitta in finale? Mi sono svegliato dispiaciuto e con grosso rammarico. Se Lautaro Martinez giocava nella Fiorentina, la Coppa Italia la vinceva la Fiorentina: sta lì la differenza. In ogni caso arrivare in due finali non è per caso. Ieri la Fiorentina è stata all’altezza dell’Inter quindi per la finale con il West Ham deve sapere che c’è una città dietro.

Mi aspettavo atteggiamento diverso della Fiorentina dopo il gol di Nico? Fiorentina è sempre stata abituata a giocare così, l’unico difetto che gli possiamo sempre dire è quello dell’equilibrio. Sul primo gol tutti erano fuori posto anche se la difesa era schierata: ci sono stati problemi nel tenere la linea. Secondo me l’unico marcatore a uomo fisico è Igor. Se la Fiorentina fosse partita come l’Inter prendeva 4 gol.

Problemi in attacco? L’attaccante è quello che ti fa la differenza, i giocatori che costano sono gli attaccanti. Jovic ha voluto mettere in controtempo il portiere, se l’avesse messa sul primo faceva gol: secondo me l’errore lo fa sul colpo di testa. Per quanto riguarda l’altra occasione ha fatto una gran parata il portiere.

JOVIC DIVIDE ANCORA UNA VOLTA DOPO LA PRESTAZIONE IN FINALE CONTRO L’INTER