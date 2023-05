Cecchi a spada tratta: “Non puntiamo il dito contro Jovic, il suo movimento è da campione”

Intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, Stefano Cecchi ha così parlato della Fiorentina dopo la finale di Coppa Italia persa per 2-1 contro l’Inter: “Alla vigilia pensavamo fosse impossibile, invece la Fiorentina fa una partita ottima, con un finale straordinario, mettendo alle corde l’inter. Non puntiamo il dito su Jovic, il movimento che fa per liberarsi al tiro è da campione. Ieri c’era un’atmosfera fantastica, cosi tanto tifo che esprimeva un amore illogico, perché non c’è nulla di conveniente nel tifare la Fiorentina, la ami a prescindere. Ieri ho avuto la certezza di stare dalla parte giusta, accanto a un popolo che con il calcio tira fuori la parte migliore. Adesso non bisogna abbatterci, da oggi dobbiamo ripartire per farti trovare pronti a Praga. Quando Nico ha segnato al 3′, pensavo già al fischio finale”.