Dodò: “Sono triste, sognavamo la Coppa con i nostri tifosi. Ora superiamo la tempesta in Conference”

Il terzino della Fiorentina Dodò ha scritto un post su Instagram dopo la finale di Coppa Italia persa contro l’Inter. Queste le parole del terzino brasiliano:

Grazie di tutto Firenze, senza di voi non saremmo arrivati ​​qui, Mi sento triste, non poter portare questo Trofeo a casa nostra, questo trofeo non solo noi ma tutti voi lo sognavate, abbiamo ancora un’altra finale europea che possiamo superare tempesta, con gioia alla fine, la forza viola la forza a tutti, perché insieme siamo più forti

