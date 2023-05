Nazione: “Figuraccia della Lega, medaglie finite per lo staff della Fiorentina: imbarazzo sul palco”

Una brutta figura, non c’è altro da dire. Solo chi era alla televisione se n’è accorto. O almeno quelli che hanno voluto seguire la cerimonia delle premiazioni, anche dei vinti. Insomma, soltita sfilata per ritirare la medaglia d’argento. Quella di carta si rompe, può capitare, e infatti gli è stata subito cambiata. Ma via via che arrivano i giocatori i riconoscimenti si assottigliano. Tocca allo staff. I primi ricevono la medaglia, poi la fila si ferma: sono finite. Attimo di prolungato imbarazzo poi lo sciogliere delle righe con lo staff viola che scende dal palco con una certa delusione. Oltre il danno la beffa: speriamo che la Lega a stretto giro faccia arrivare anche a chi non è sotto i riflettori la medaglia meritata. Lo scrive La Nazione.

