Galbiati: “Giusto non rischiare i big in Conference. Guardate cosa è successo all’Inter con Lautaro”

L’ex viola Roberto Galbiati ha voluto analizzare il momento della Fiorentina, dicendo la sua anche sulla Conference League. Queste le sue dichiarazioni a Lady Radio: “In Europa non si possono snobbare le partite, ma in questo caso ci sta ed è capibile. La maggior parte dei giocatori più forti sono stati lasciati a casa. Ieri l’Inter che, in un contesto difficile come il nostro, ha portato con se i titolari e oltre alla sconfitta c’è stato anche l’infortunio di Lautaro Martinez. Giusto quindi lasciare a casa i big per non rischiare. Peccato solo che questa partita potevi evitarla andando a centrare direttamente gli ottavi di finale”.

“Credo che le società abbiano delle priorità e quella della Fiorentina è la salvezza. Oggi fai giocare chi ha avuto minore minutaggio cercando di fare una partita di contenimento. Se non comprometti il passaggio del turno stasera e vai a vincere col Pisa lunedì poi hai tutto il tempo di concentrarti per la partita di ritorno. Io preferirei impostare la stagione prossima senza coppe in modo da organizzarsi meglio per puntare a qualcosa di migliore rispetto al Conference League. Il Napoli lo scorso anno ha fatto un anno senza coppe, preparando la squadra, ed è ripartito vincendo il campionato. Comunque, anche se stasera tu dovessi perdere, hai tutte le qualità per ribaltare il risultato nella gara di ritorno”.