Sentite Chamot: "Lautaro Martinez? Ha qualcosa che ricorda Batistuta, ma resta unico. Grande promessa"
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2018 16:12
L'ex calciatore argentino José Chamot ha espresso un giudizio su Lautaro Martine a RMC Sport: "È una grande promessa. Nel Racing ha vissuto dei grandi momenti. Secondo me ha qualcosa che ricorda Batistuta anche se non lo è: lui è Martinez. Credo che farà bene, ha passione in quello che fa", le parole dell'ex difensore di Milan e Lazio.