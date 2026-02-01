Batistuta: “Il calcio è cambiato, non esistono più i 9 di una volta: Julian Alvarez è incredibile”

La leggenda della Fiorentina, Gabriel Omar Batistuta ha rilasciato un’intervista al giornale MARCA.

Queste le parole dell’ex attaccante argentino:

Sul ruolo del n. 9

“Il calcio è cambiato. Il gioco è cambiato. Non c’è più un tradizionale numero 9 come il mio stile. Kane è la cosa più vicina a quello della nostra epoca. I sistemi di gioco sono cambiati. Il portiere deve essere bravo con i piedi, tutti giocano… Ai miei tempi, si trattava di segnare gol, quello era sufficiente, e niente di più. Quegli stili sono scomparsi. Ora gli allenatori cercano un gioco più basato sul possesso palla e hanno bisogno di tutti e undici i giocatori. Prima, dieci giocavano e uno segnava i gol.”

Su Julian Alvarez:

“Julián è incredibile. In campo fa tutto: gioca, recupera palla, segna qualche gol… È incredibile. Ecco perché il ruolo di numero nove non esiste più, perché è arrivato Julián. Non segna più tanti gol, ma difende molto di più e aiuta la squadra molto di più nei momenti cruciali. Lo adoro.”



Sulle possibilità dell’Argentina di difendere il titolo Mondiale:

“Ne sono sicuro. Ho molta fiducia sul fatto che l’Argentina possa ripetersi.”