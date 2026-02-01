1 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 19:25

Batistuta: “Il calcio è cambiato, non esistono più i 9 di una volta: Julian Alvarez è incredibile”

1 Febbraio · 18:41

Le parole di Gabriel Omar Batistuta sul ruolo dell'attaccante oggi rispetto al calcio dei suoi tempi con una menzione per Julian Alvarez

La leggenda della Fiorentina, Gabriel Omar Batistuta ha rilasciato un’intervista al giornale MARCA.
Queste le parole dell’ex attaccante argentino:

Sul ruolo del n. 9
“Il calcio è cambiato. Il gioco è cambiato. Non c’è più un tradizionale numero 9 come il mio stile. Kane è la cosa più vicina a quello della nostra epoca. I sistemi di gioco sono cambiati. Il portiere deve essere bravo con i piedi, tutti giocano… Ai miei tempi, si trattava di segnare gol, quello era sufficiente, e niente di più. Quegli stili sono scomparsi. Ora gli allenatori cercano un gioco più basato sul possesso palla e hanno bisogno di tutti e undici i giocatori. Prima, dieci giocavano e uno segnava i gol.”

Su Julian Alvarez:
“Julián è incredibile. In campo fa tutto: gioca, recupera palla, segna qualche gol… È incredibile. Ecco perché il ruolo di numero nove non esiste più, perché è arrivato Julián. Non segna più tanti gol, ma difende molto di più e aiuta la squadra molto di più nei momenti cruciali. Lo adoro.”


Sulle possibilità dell’Argentina di difendere il titolo Mondiale:
“Ne sono sicuro. Ho molta fiducia sul fatto che l’Argentina possa ripetersi.”

