Beltran: "Julian Alvarez è stato vicino alla Fiorentina, era una proposta concreta ma poi non fu accettata"
L'attaccante argentino della Fiorentina ha rivelato che il suo talentuoso connazionale poteva approdare in viola
Continuando la sua intervista a Cronache di Spogliatoio l'attaccante argentino della Fiorentina Lucas Beltran ha lasciato qualche dichiarazione legata ad una trattativa di mercato che poteva portare Julian Alvarez in viola attenzionato da Burdisso: "Lo conosco da sempre e siamo molto amici, è venuto a Firenze e gli ho fatto da guida turistica, abbiamo mangiato tipico e non c'era troppa gente in giro perché pioveva, siamo stati benissimo come sempre a Firenze. La Fiorentina lo poteva prendere quando era al River prima di accettare il City, però non fu accettata la proposta dal club e poi andò in Inghilterra. Adesso è un attaccante fortissimo che fa la differenza ed è sempre tra i convocati dell'Argentina. Per noi è un giocatore fondamentale. Probabilmente per la Fiorentina, sarebbe stato un grande acquisto, era una proposta concreta questo sicuramente."