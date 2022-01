Il procuratore di Julian Alvarez chiede 15 milioni commissioni per chi compra l’attaccante del River

Julian Alvarez è il profilo scelto dalla Fiorentina per il dopo Vlahovic. Il centravanti del River Plate classe 2000 ha una clausola di rescissione pari a 25 milioni di euro, la società viola ci sta provando ma la concorrenza è molto alta dato che Alvarez viene considerato il nuovo grande talento del calcio sudamericano. Il suo procuratore, Hidalgo, chiede per chi lo vuole ben 15 milioni di euro di commissione, dato che il prezzo della sua clausola è parecchio bassa rispetto al suo valore, per questo motivo il suo agente vuole essere convinto anche economicamente da chi vuole il bomber argentino. Fiorentina avvisata.

Flavio Ognissanti

