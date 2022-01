Cassano attacca Sarri: “In 5 mesi non ha dato mezza idea alla Lazio, cerca solo alibi negli acquisti”

Nel corso della Bobo Tv in onda su Twitch, Antonio Cassano ha parlato di Sarri e la Lazio evidenziando tutte le pecche del tecnico toscano, le sue parole:

“Sarri alla Lazio ha chiesto gli esterni e gli ha avuti, davanti ha Immobile che fa sempre gol, ha chiesto Hysaj e lo ha avuto, a centrocampo gli manca solo il mediano basso e in difesa gli manca un centrale. Comunque gli mancano pochi giocatori, non possono essere un alibi per una signora squadra che sta facendo queste figure. Perchè ormai non sono più 2/3 partite che non giocano, non hanno il piano B. Non hanno idee, mettono la palla per Immobile oppure si affidano alle invenzioni di Pedro e Milinkovic. In 5 mesi Sarri non ci ha fatto vedere nulla, ha tanta qualità in diversi giocatori. In difesa ci sta lavorando da 5 mesi, questi ancora prendono gol da dilettanti. Non vedo nulla del suo lavoro”

LA STORIA SFORTUNATA DEL TIFOSO CILENO ARRIVATO AL CENTRO SPORTIVO VIOLA