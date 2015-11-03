Notizie Hidalgo Fiorentina

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Il procuratore di Julian Alvarez chiede 15 milioni commissioni per chi compra l'attaccante del River

12 gennaio 2022 13:32

Parla l'agente di Julian Alvarez: "Nessuno ha pagato clausola al River, offerte solo da Ucraina e Russia"

08 gennaio 2022 17:23

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