TyC Sport: “La Fiorentina non può pagare clausola per Alvarez, fatta offerta più bassa rifiutata”

Il giornalista di Tyc Sport Juan Cortese ha parlato del futuro di Julian Alvarez, attaccante classe 2000 del River Plate su cui ci sono gli occhi di tutte le big europee, parlando proprio della Fiorentina, queste le sue parole:

“La Fiorentina non è in grado di pagare la clausola di 25 milioni di euro per Julian Alvarez, ha fatto un’offerta più bassa ma il River Plate ha rifiutato. Alvarez vuole giocare in Europa ma nessuno ha pagato la clausola, comunque tra i club nei quali vuole giocare non c’è la Fiorentina” conclide Cortese.

