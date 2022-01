Bucchioni su Gonzalez: “Potenziale campione, ma se finisce il campionato cosi è costato troppo”

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno (CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE SUE PAROLE) Enzo Bucchioni ha parlato anche di Nico Gonzalez, queste le parole del giornalista:

“Non mi aspettavo di più fino ad ora da Nico Gonzalez perchè la storia di questo giocatore è questa, il gioco di Italiano è perfetto per lui, si magari poteva fare qualcosa in più ma il girone di andata è stato penalizzato da infortuni e Covid, ricordiamo anche che veniva da un calcio diverso e bisogna dargli il tempo di ambientarsi. Gli è mancata continuità, se trova questa è un potenziale campione, deve essere decisivo per 90 minuti, ha gamba e qualità. Può crescere ancora e crescere maggiormente, per ora non è un acquisto sbagliato e non è costato troppo, vero è che se dovesse continuare cosi anche nel girone di ritorno allora riparliamone” conclude Bucchioni.