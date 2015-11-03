Labaro Viola

Notizie Tyc Sport Fiorentina

Dall'Argentina, Julian Alvarez ha rifiutato la Fiorentina, Burdisso non è riuscito a convincerlo

11 gennaio 2022 18:12

TyC Sport: "La Fiorentina non può pagare clausola per Alvarez, fatta offerta più bassa rifiutata"

11 gennaio 2022 17:15

Archivio

Esplora l'archivio di Tyc Sport

Sett. 2