Notizie Tyc Sport Fiorentina

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Dall'Argentina, Julian Alvarez ha rifiutato la Fiorentina, Burdisso non è riuscito a convincerlo
11 gennaio 2022 18:12
TyC Sport: "La Fiorentina non può pagare clausola per Alvarez, fatta offerta più bassa rifiutata"
11 gennaio 2022 17:15
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