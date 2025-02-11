Julian Alvarez a Firenze, ma solo per una passeggiata in città con l'amico Lucas Beltrán

Nel Dicembre 2021 poteva essere proprio Alvarez a raccogliere la scomoda eredità di Vlahovic in attacco, ma le cose andarono diversamente

Firenze ha accolto un ospite speciale nelle ultime ore: Julian Alvarez, l’attaccante dell’Atletico Madrid, è stato immortalato a spasso per le vie del centro storico in compagnia del suo amico e connazionale Lucas Beltrán, attaccante della Fiorentina. I due calciatori, legati da un rapporto di lunga data che affonda le sue radici nei loro trascorsi in Argentina, si sono concessi una pausa dalle rispettive attività sportive per visitare le bellezze della città toscana.

Alvarez, reduce da un’ottima stagione con i "Colchoneros" e tra i protagonisti della nazionale argentina campione del mondo nel 2022, ha approfittato del tempo libero per godersi l’arte e l’atmosfera unica di Firenze. Al suo fianco, Beltrán si è trasformato in una sorta di "cicerone", mostrando al compagno alcune delle mete più iconiche, tra cui Piazza della Signoria e il Duomo.

La loro presenza non è passata inosservata: numerosi tifosi e appassionati di calcio li hanno riconosciuti e non hanno perso l’occasione per scattare foto o chiedere autografi.

Lucas Beltrán, sempre più integrato nella realtà fiorentina, sembra aver colto l’occasione per rafforzare il legame con Alvarez. Al momento nessun indizio di mercato, ma la presenza di due attaccanti argentini così affiatati ha comunque fatto sognare i tifosi della Fiorentina aumentandone il rimpianto per la trattativa sfumata per Julian con il River a Dicembre 2021.