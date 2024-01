Beltran sopra Aguero e Julian Alvarez, ecco la classifica dei colpi più onerosi del calcio argentino

In questa sessione di mercato invernale, il Manchester City sborserà ancora una volta una cifra record per il calcio argentino per un altro diamante grezzo del River, Claudio Echeverri, che frutterà alle casse del “Los Millonarios” ben 24 milioni (15 milioni di parte fissa più 9 du bonus). Questo colpo si aggiunge a una lista di talenti che negli ultimi anni sono sbocciati in Europa dopo essersi fatti notare proprio in Sud America. Il canale argentino, Tyc Sports ha stilato una classifica delle vendite più onerose della storia del calcio argentino, tra i primi posti troviamo il centrocampista del Chelsea, Enzo Fernandez che dopo essere approdato in Portogallo, per una cifra intorno ai 18 milioni, grazie al passaggio in Inghilterra ha fruttato un ulteriore incasso per il River di ben 34,5 milioni di euro grazie a una percentuale di rivendita presente nel suo contratto. Al 5° posto di questa speciale classifica troviamo l’attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran, trasferitosi proprio questa estate a Firenze per una cifra intorno ai 22 milioni, bonus inclusi. Beltran, che a Firenze nell’ultimo periodo è riuscito a trovare più spazio, attualmente ha messo a segno 6 gol e 1 assist ( 4 gol e 1 assist in Campionato, 2 gol in Conference League). Dopo un inizio complicato per “Il Vikingo” si prospetta un finale di stagione decisamente migliore per lui e la Fiorentina.

