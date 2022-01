Sky Sport, l’agente di Alvarez incontrerà la Fiorentina, obiettivo chiudere adesso per giugno

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il procuratore di Julian Alvarez è arrivato in Italia, l’attaccante classe 2000 del River Plate con una clausola di rescissione pari a 25 milioni di euro interessa anche alla Fiorentina e c’è anche la società viola tra gli incontri previsti dall’agente del calciatore ora in Italia. L’obiettivo della Fiorentina è quello di bloccare adesso l’attaccante argentino per il prossimo giugno.

TORINO FIORENTINA SI POTREBBE GIOCARE LUNEDI