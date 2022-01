Ipotesi Torino-Fiorentina lunedi pomeriggio alle ore 18.30 sempre più concreta. Le ultime

Arrivano conferme sul possibile slittamento della gara tra Torino e Fiorentina, che ad oggi da programma è schedulata per domenica 9 gennaio alle 14.30. In seguito ai casi di positività all’interno della rosa granata, infatti, l’Asl di Torino mercoledì scorso ha posto in quarantena la squadra per 5 giorni (con la conseguente impossibilità di raggiungere Bergamo per la gara contro l’Atalanta del giorno dopo). Una quarantena che – salvo cambiamenti dell’ultimo minuto – finisce domenica. Da qui, l’ipotesi di uno slittamento della gara contro la Fiorentina al giorno dopo, lunedì 10, con orario eventualmente previsto per le 18.30.

Nella giornata di oggi il Torino ha effettuato dei nuovi tamponi al gruppo squadra, dai quali non sono emerse nuove positività al Covid. Restano, dunque, 8 i tesserati positivi, fra i quali 6 calciatori e due componenti dello staff. Domani altro giro di tamponi, in attesa di nuovi sviluppi. Lo riporta TMW

