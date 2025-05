Il Corriere dello Sport annuncia: “Beltran piace molto in Argentina, il suo addio in estate è probabile”

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, ha parlato delle mosse per il futuro viola durante il prossimo mercato con tanti giocatori dal futuro incerto come Beltran arrivato due anni fa con l’obbligo di essere un grande attaccante, invece l’argentino non ha mai convinto il pubblico con le sue prestazioni sia da punta che da rifinitore. Beltran piace molto in Argentina con il River Plate che sarebbe felice di riaccoglierlo a braccia aperte dopo due stagioni poco brillanti in viola.

Il River Plate lo vorrebbe avere di nuovo il prima possibile in vista del Mondiale per Club di giugno in America, ma i 18 milioni spesi dalla Fiorentina sono un ostacolo da superare perché il club viola non lo vorrebbe svendere. La questione potrebbe sbloccarsi sulla base di un prestito con cifre da definire prossimamente.

Un altro giocatore che potrebbe davvero lasciare Firenze è Adli che non ha mai convinto fino in fondo dopo un inizio buono anche a causa degli infortuni, di conseguenza il francese dovrebbe tornare al Milan in estate così come Sottil in viola.