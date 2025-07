Nazione: “Opzione River a titolo definitivo non convince Beltran che vuole restare ancora in Europa”

E se per gli esuberi (Nzola, Sottil, Ikoné e compagni) c’è tempo e si vedrà più avanti, lo slot per dare l’assalto a Esposito dovrà liberarlo Lucas Beltran. Presto per fare i conti con le liste – toccherà a Pioli più avanti – ma è chiaro che il Vichingo sarebbe di troppo. L’offerta di prestito del River è stata respinta da tempo dai viola, l’opzione a titolo definitivo non convince lo stesso Beltran. Che di certo vuole concludere la carriera al River, ma per adesso è troppo presto. Si cerca una sistemazione in Europa magari con un prestito con obbligo di riscatto. Ma la strada è tracciata. Via Beltran, dentro Seba Esposito. Lo scrive La Nazione.